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ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor!

12.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı, mahkeme tutanaklarına göre Çinli telefon üreticisi Xiaomi'yi yasaklı şirketler listesinden çıkaracak. Böylece Çinli şirket ABD'den tekrar yatırım alabilir hale gelecek.

ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor!

Tutanağa göre taraflar davaya konu olan sorunlarını aralarında çözmek üzere anlaştı. Böylece Washington ve şirket arasında yaşanan anlaşmazlık uzlaşmayla sona ermiş oldu.

Xiaomi Reuters'ın konuya ilişkin sorularına henüz yanıt vermedi.

NELER OLMUŞTU?

Bu yılın başında Trump yönetimi Xiaomi'yi Çin ordusu ile bağlantılı şirket olarak sınıflandırmış ve şirketi ABD'den yatırım almasını engelleyen kara listeye eklemişti.

Xiaomi Çin ordusu ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu kararı "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme, Ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kara liste uygulamasını Mart ayında geçici olarak durdurmuştu.

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Tarafların uzlaştığına ilişkin haberlerin ardından Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri %6'dan fazla yükseldi.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi
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