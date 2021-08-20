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  4. ABD'yi 1 ay önce uyardıkları ortaya çıktı! "En açık delil" olarak yorumlanıyor

ABD'yi 1 ay önce uyardıkları ortaya çıktı! "En açık delil" olarak yorumlanıyor

20.08.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı. Bu durum; ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

ABD'yi 1 ay önce uyardıkları ortaya çıktı! "En açık delil" olarak yorumlanıyor

Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

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13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.

"EN AÇIK DELİL"

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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