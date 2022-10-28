HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'yi sarsan olay! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı

ABD'yi sarsan olay! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı

28.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

ABD'yi sarsan olay! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangın söndürme uçağı böyle çakıldı! Dehşet anları kameradaYangın söndürme uçağı böyle çakıldı! Dehşet anları kamerada
Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılarAkılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Nancy Pelosi abd saldırı

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.