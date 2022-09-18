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Yine Pelosi yine kriz... Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttu

18.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonraki adresi bu sefer Ermenistan oldu. Tayvan ziyareti krize dönüşen Pelosi, Ermenistan'da yaptığı açıklamada krizden Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. Pelosi "Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

Yine Pelosi yine kriz... Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos başında yaptığı Tayvan ziyareti bölgede tansiyonu yükseltmiş ve Çin askeri faaliyetlerini artırmıştı. Pelosi'nin bu seferki adresi ise Ermenistan oldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Pelosi, Azerbaycan ve Türkiye'yi sorumlu tuttu.

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PELOSI'DEN KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU

Heyet, sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

"ERMENİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu.

Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, "Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

"ZİYARETİNİZİ TAKDİR EDİYORUZ"

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da basın toplantısında Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına karşı askeri saldırılar başlattığını savunarak, "Ermenistan ziyaretiniz ülkemiz için en zor dönemde gerçekleşiyor. Bu açıdan ziyaretinizi takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 13 Eylül'den itibaren Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarına karşı yeni saldırılar başlattı. Azerbaycan ordusu sadece Ermenistan'ın sınır mevzilerini değil, birçok yerleşim yerini ve sivil altyapıyı da acımasızca bombalamalara maruz bıraktı. Maalesef yaşamını yitiren çok sayıda kişi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Nancy Pelosi
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