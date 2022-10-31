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ABD ziyaretine "8 saat" iddiası damga vurmuştu! Kılıçdaroğlu yeniden yollara düşüyor: Merak edilen soru yanıtını buldu

31.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaşırken bir yandan aday olma yönündeki iddiasını güçlendirecek hamlelere imza atıyor, bir yandan da yurt dışı temasları gerçekleştiriyor. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki ABD ziyareti özellikle "8 saat" tartışmaları üzerinden çok konuşulmuştu. CHP liderinin yeni yurt dışı programları da belli oldu. 2 ülkeyi ziyaret edeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleriyle ilgili merak edilen soru da yanıtını buldu.

ABD ziyaretine "8 saat" iddiası damga vurmuştu! Kılıçdaroğlu yeniden yollara düşüyor: Merak edilen soru yanıtını buldu

Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji odaklı olduğunu vurguladığı ABD ziyaretinin yankıları sürerken yeniden yurt dışına ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. İngiltere ve Almanya'ya yapacağı seyahatlerde Kılıçdaroğlu'nun siyasi görüşmeler yapıp yapmayacağı da açıklık kazandı.

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ABD ZİYARETİNDE 8 SAAT BOYUNCA ORTADAN KAYBOLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca çevresindekilerin haberi olmaksızın ortadan kaybolduğu iddiaları ortaya atılmış, gazeteci İsmail Saymaz ise Kılıçdaroğlu'nun bu sürede otomobille New York'a gittiğini açıklamıştı. ABD ziyaretine damga vuran bu "kayıp 8 saat" iddiasının ardından Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye, ardından Almanya'ya gidecek.

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SİYASİLERLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre CHP lideri 1 Kasım Salı akşamı Londra'ya uçacak 4 gün boyunca temaslarda bulunacak. Temaslarına 2 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan Kılıçdaroğlu'nun tıpkı ABD seyahatinde olduğu gibi siyasi isimlerle görüşmesi beklenmiyor.

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GENÇLERİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEK

CHP lideri yine üniversitelerde bilim insanları, teknoloji çevreleri ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek, özellikle genç beyinleri Türkiye'ye davet edecek. Aynı zamanda muhataplarına kendi vizyonunu gelecek planlarını anlatacak.
Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun eşlik etmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DEN SONRA ALMANYA'YA

5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. İngiltere seyahati sonrasında da bilim teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.

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İngiltere Almanya Kemal Kılıçdaroğlu abd

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