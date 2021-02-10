ABD'de idamını bekleyen mahkum Kovid-19'dan öldü

Avukat Jeremy Schepers, 27 yıl önce, müvekkili Jorge Villanueva'nın (66) Texas'ın Houston kentinde, 77 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek, şiddet uygulamak ve daha sonra boğarak öldürmekle suçlanarak idama mahkum edildiğini söyledi.

Schepers, karaciğer kanseri tedavisi gören müvekkiline yakın zamanda Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade etti.

Villanueva'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Schepers, hastane kayıtlarına göre müvekkilinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Teksas Ceza Adaleti Bölümü Sözcüsü Jeremy Desel, Villanueva'nın 6 Şubat'ta Galveston Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Desel, Villanueva'nın ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KOVİD NEDENİYLE ÖLDÜ

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan en az 2 bin 359'unun Kovid-19 nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Texas'ta ise 187 mahkum Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

