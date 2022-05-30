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ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi

30.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Texas Uvalde'de 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin her yeni ayrıntı kamuoyunda tepkiyi biraz daha büyütürken, Adalet Bakanlığı soruşturma başlattığını bildirdi, Başkan Biden ailelerle bir araya geldi.

ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi

ABD'nin Texas eyaletinde Uvalde kentinde geçen hafta Robb İlkokulu'nda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair yeni ortaya çıkan bazı ayrıntılar kamuoyunda öfkeyi artırırken, ABD BaşkanI Joe Biden ve eşi Jill Biden okulu ve yaslı aileleri ziyaret etti.

Pazar günü Uvalde'ye giden Başkan Biden ayrıca saldırıdan kurtulanlar ve ilk müdahalede bulunan güvenlik görevlileriyle de görüştü.

Biden çiftinin okulun önünde, hepsi 10 yaşının altında olan çocuklar ve öğretmenler için hazırlanmış yas ve anma alanında okul müdürü Mandy Gutierrez'i teselli ederken, güneş gözlüklerinin altında gözyaşlarını sildikleri gözlendi.

Çift daha sonra yakındaki bir kilisede düzenlenen pazar ayinine katıldı.

Kilisenin önünde toplanan bir grubun polisin tutumunu protesto ettiği ve Başkan çıkarken "Bir şeyler yap!" diye seslendikleri duyuldu.

Başkan Biden "Yapacağız" diye yanıt verdi.

Biden çiftinin ziyareti sırasında BBC'nin Uvalde'de konuştuğu ailelerin çoğu ise silahlarla ilgili kuralların sıkılaştırılmasını destekliyor.

Aileler, alkol ve sigara alırken bile yaş kontrolü yapılırken, 18 yaşındaki saldırganın nasıl bu kadar kolay silah alabildiğini sorguluyor.

Başkan Biden ve eşi Jill Biden okulun müdürü Mandy Gutierrez'i teselli etmeye çalışırken göz yaşlarını tutamadılar

ABD Adalet Bakanlığı da Pazar günü, olaya müdahalede çok geç kalmakla suçlanan polisin tutumu hakkında soruşturma başlatacağını açıklamıştı.

Soruşturmanın amacının "güvenlik güçlerinin o günkü tutumu ve olaya verdikleri tepkiler hakkında bağımsız bir rapor hazırlamak ve buradan dersler çıkararak okullara yönelik silahlı saldırılara polisin daha hazırlıklı olmasına katkıda bulunmak" olduğu duyurulmuştu.

Polis yetkilileri daha önce hata yaptıklarını kabul ederek özür dilemişler, müdahalede çok gecikilmesini, takviye beklenmesi ve saldırganın içeride ateş etmediğinin düşünülmesi ile gerekçelendirmişlerdi.

Ancak polislerin koridorda bekledikleri sırada, içeride mahsur kalan çocukların çaresizlik içinde defalarca 911'i arayarak acil yardım çağırdıkları ortaya çıkınca, kamuoyundaki öfke daha da büyüdü.

Robb İlkokulu

24 Mayıs'ta düzenlenen saldırı sonrası ABD'de silah sahibi olmanın daha sıkı denetlenmesine yönelik çağrılar yine hararetli tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri böyle bir adıma karşı çıkıyor.

Birçok Cumhuriyetçi politikacı şimdiden silahlanma ile ilgili kuralların, satın alan kişilerin geçmişinin araştırılması gibi kurallarla sıkılaştırılmasına karşı çıktıklarını açıkladı.

Texas Senatörü Ted Cruz, Demokratları ve medyayı "Uvalde saldırısını siyasi maçlar için kullanarak, kanunlara saygılı yurttaşların anayasal haklarını kısıtlamaya çalışmakla" suçladı.

Eski Başkan Donald Trump Cuma günü Ulusal Silah Derneği'nin yıllık konferansında, "Kendine saygısı olan her Amerikalının kendisini kötülüğe karşı savunma hakkı var" demişti.

Donald Trump silah yasalarının sıkılaştırılmasına karşı çıktı

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos önce büyükannesini daha sonra ruhsatlı AR-15 tüfeğiyle ilkokulda 19 çocuğu ve 2 öğretmeni öldürmüştü.

Saldırı bir saatten fazla sürmüş, Ramos'un polis tarafından vurulmadan önce 1657 mermi kullandığı anlaşılmıştı.

Polis yetkilileri Cuma günü, güvenlik güçlerinin içerde ateş edilmediği düşüncesiyle içeri girmeyi 40 dakika geciktirdiklerini itiraf etmişlerdi.

ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden silahlı saldırı
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