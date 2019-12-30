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  4. ABD’nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama üzerinde çalışıyoruz"

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama üzerinde çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

"Başkan (Donald Trump) ve Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) defalarca gerek (Esed) rejimi olsun gerekse İran destekli güçler olsun, kuvvetlerimize saldıran olursa buna karşı adım atacağımızı ifade etti ve Başkan Trump dün 5 yere saldırı emrini vererek bu adımı atmış oldu" - "Sadece son iki ayda koalisyon kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak askeri üslerine 11 saldırı düzenlendi. Dolayısıyla Başkan oldukça sabırlı ve itidalli davrandı" - Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı David Schenker: - "Sınırın Suriye tarafındaki hedefler birçok yönden daha önemliydi ama nedenini burada açıklamayacağım" - "Son yıllarda saldırılarına yanıt vermememiz İran tarafından bir zaaf olarak anlaşıldı"

WASHINGTON (AA) - ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik saldırılara ilişkin, "Obama’nın nükleer anlaşması için kaybettiğimiz caydırıcılığımızı tekrardan inşa etme politikasını yürütüyoruz çünkü İran yıllarca yayılmacı bir politika izlerken ülkemiz nükleer anlaşmasını devam ettirmek için bunu görmemezlikten geldi." dedi.

Hook, Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı David Schenker ile ABD'nin Şii milis grubuna yönelik saldırılarına ilişkin telekonferans yöntemi ile basın toplantısı düzenledi.

Irak ve Suriye’de İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik saldırılarının Amerikan kuvvetlerini korumaya yönelik savunma amaçlı saldırılar olduğunu ifade eden Hook, "Aynı zamanda İran saldırganlığına karşı caydırıcılığı tekrar sağlama misyonu üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Hook, şunları kaydetti:

"Obama’nın nükleer anlaşması için kaybettiğimiz caydırıcılığımızı tekrardan inşa etme politikasını yürütüyoruz. Çünkü İran yıllarca yayılmacı bir politika izlerken ülkemiz nükleer anlaşmasını devam ettirmek için bunu görmemezlikten geldi. Şimdi anlaşmanın dışındayız ve İran’ı ekonomik olarak sıkıştırmak için daha iyi bir tablo var."

Ketaib Hizbullah örgütünün İran’la bağlantılı bir örgüt olduğunu ifade eden Hook, bu örgütün Irak halkının menfaati için çalışmadığını ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Hook, "Başkan (Donald Trump) ve Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) defalarca gerek (Esed) rejimi olsun gerekse İran destekli güçler olsun, kuvvetlerimize saldıran olursa buna karşı adım atacağımızı ifade etti ve Başkan Trump dün 5 yere saldırı emrini vererek bu adımı atmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD kuvvetlerinin Irak hükümetinin davetiyle bu ülkede olduğunu belirten Hook, "Sadece son iki ayda koalisyon kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak askeri üslerine 11 saldırı düzenlendi. Dolayısıyla Başkan oldukça sabırlı ve itidalli davrandı çünkü ABD’nin en son isteyeceği şey Orta Doğu’da aktif bir çatışmaya girmektir." dedi.

Hook, geçen yıl eylül ayından bu yana İran’ı Amerikan kuvvetlerini tehdit etmemesi ve ABD’nin itidalini zaaf olarak görmemesi konusunda uyardıklarını dile getirdi.

İran’ın son 40 yıldır bölgede bir sorun olduğunu anlatan Hook, İran rejim modelinin bölgede kabul görmediğini öne sürdü.

Hook, "Şimdi Irak, Lübnan ve İran halkı İran’ın rejim modeline, baskıcılığına, başka ülkelere terör ihraç etmesine, mezhepsel mağduriyetleri silahlandırmasına ve halkın hesabına kendi elitini zenginleştirmesine karşı ayağa kalkmış durumda." ifadesini kullandı.

Hook, ABD’nin bir süredir diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla birlikte şimdi İran’a yönelik askeri adımlar da atmaya başlamasıyla askeri ve diplomatik tüm araçları Tahran’a baskı amacıyla birleştirdiğini söyledi.

-"Sınırın Suriye tarafındaki hedefler birçok yönden daha önemliydi"

Seçilen hedeflerin Kerkük’te hedef alınan üsse oldukça uzak olduğunu hatırlatan bir gazetecinin bu hedeflerin Irak’ta gerginliği tırmandırmamak için özellikle mi seçildiği yönündeki sorusuna Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı David Schenker, "Seçilen hedefler oldukça önemliydi ancak hedefleri nasıl seçtiğimize ilişkin detaylara girmeyeceğim. Aslında, sınırın Suriye tarafındaki hedefler birçok yönden daha önemliydi ama nedenini burada açıklamayacağım." yanıtını verdi.

Saldırıların Şii milislerin saldırılarına yanıt olarak ciddi ve orantılı olduğunu belirten Schenker, "Burada istediğimiz şey gerginliği tırmandırmak değil gerginliği düşürmektir. Son yıllarda saldırılarına yanıt vermememiz İran tarafından bir zaaf olarak anlaşıldı." dedi.

Schenker, seçtikleri hedeflerin Amerikalıların ve Amerikan askerlerinin hayatlarını ne kadar ciddiye aldıklarına dair İran’a oldukça net bir mesaj olduğunu ifade etti.

Saldırılarla Irak’ın egemenliğinin ihlal edildiğine ilişkin tartışmalara da cevap veren Schenker, "Aslında egemenlik ihlali Cuma günü İran destekli güçlerin bir Irak üssüne (Kerkük’teki K1 üssü) füze ve roket saldırısı düzenlendiğinde yaşandı. ABD’nin savunma amaçlı adımlarını konuşurken İran’ın devamlı olarak Irak’ın egemenliğini ihlal etmesini de konuşmalıyız." dedi.

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ABD ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ırak İRAN Ketaib Hizbullah Suriye

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