ABD'de protestolar durulmuyor!

Olayın yaşandığı Brooklyn Center beldesinde polis ve protestocular dün gece saatlerinde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yüzlerce protestocu saat 22.00'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde beldenin polis merkezi etrafında toplanırken, polis beton bariyerler ve yüksek metal çit ile korunan binadan kalabalığa dağılmaları için uyarı anonsları yaptı.

Binayı koruyan polislere havai fişekler ve çeşitli nesneler fırlatan protestoculara, polis ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Minneapolis'te, 20 yaşındaki Daunte Wright'ın 11 Nisan'da polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalar sonrası beldede acil durum ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Wright, kentin kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulmuş, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup gösterici, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik sonraki günlerde de sürmüştü.