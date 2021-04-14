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ABD'de protestolar durulmuyor!

14.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi genç Daunte Wright'ın 11 Nisan'da çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 3. gününde devam etti.

ABD'de protestolar durulmuyor!

Olayın yaşandığı Brooklyn Center beldesinde polis ve protestocular dün gece saatlerinde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yüzlerce protestocu saat 22.00'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde beldenin polis merkezi etrafında toplanırken, polis beton bariyerler ve yüksek metal çit ile korunan binadan kalabalığa dağılmaları için uyarı anonsları yaptı.

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Binayı koruyan polislere havai fişekler ve çeşitli nesneler fırlatan protestoculara, polis ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Minneapolis'te, 20 yaşındaki Daunte Wright'ın 11 Nisan'da polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalar sonrası beldede acil durum ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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Wright, kentin kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulmuş, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup gösterici, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik sonraki günlerde de sürmüştü.

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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