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Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 07:30 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nce bugün eğitime ara verildiğini açıkladığı Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bu okuldaki öğrencilerin 1 ay süreyle bitişikteki ilkokulda eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerini açıklandı.

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi.

1 AY SÜREYLE ONARIM GÖRECEK

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız yaptığı açıklamada, okulun bu nedenle 1 ay süreyle onarım göreceğini söyledi. Yıldız, “Bu okuldaki öğrencilerimizin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur.

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TAM GÜN EĞİTİMDEN İKİLİ EĞİTİME GEÇECEK

Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul tarafından sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek" dedi. Bugün için tatil edilen ve 1 ay süreyle Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edilecek ortaokulda 49 öğretmen ve 960 öğrenci bulunuyor. İlkokulda ise, 36 öğretmen ve 987 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: DHA

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