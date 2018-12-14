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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in önceki gün hayatını kaybeden babası Duran Ahmet Dinçer'in cenaze namazına katıldı.

Karaman Musalla Meydanı’nda cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine AK Parti'li önemli isimler de katıldı.

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Uzun aradan sonra bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cenazede yan yana saf tutması dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Cenaze töreni sonrası Abdullah Gül'ün sosyal medya hesabından "11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in önceki gün vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer için Karaman Musalla Meydanı’nda cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı." paylaşımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Ömer Dinçer Ali Babacan

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