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'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 'Hainlikle’ suçlamasının ardından başlayan tartışmaya, Saadet Partisi de katıldı.

'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!

24 Haziran genel seçimlerinde CHP listesinden seçilen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "AK Parti'de Doğru-Yanlış'ın İyi-Kötü'nün Tutarlılık-Çelişki'nin farkı silinmiş, ortadan kalkmış, muhakeme yeteneği de yitirilmiştir. Demokrasi ile ciddi problemleri vardır" dedi.

"Bu beyefendinin, hakaretler ve ağıza alınmayacak sözlerle andığı zat eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Sayın Erdoğan karşısında cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiği için Sayın Gül’ü hainlikle suçluyor" diyen Cihangir İslam, şu açıklamayı yaptı:

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"AK Parti’nin demokrasi ile ciddi problemleri vardır. Sayın Gül’e cumhurbaşkanlığı seçim süreci esnasında yapılan skandal ziyaret yani 2. Ali Fuat Başgil Vakası bunun açık örneğidir. AK Parti, darbelerin hedefi olmuş kitlelerin sözcülüğünü yapabilecek durumda değildir. Geçmiş siyasi duruşuyla AK Parti’nin önünü açan Gül, benzer duruşla Sayın Erdoğan karşısında da aday olabilirdi. Ne Erdoğan ne AK Parti’liler buna tahammül gösteremedi. Geçmişte cesaret olarak sıfatlandırdıkları bir duruşu bugün ihanet olarak tanımlıyorlar. Gül’ün gösterdiği medeni cesaret ve duruş FP kapatıldıktan sonra AK Parti’nin yolunu açtı. Fazilet Partisi’nde hiç bir üye Gül’ü hainlikle suçlamadı. Gül, Recai Kutan karşısında aday olmuş ve 521 oy alarak 633 oy alan Kutan karşısında kongreyi kaybetmişti" (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Abdullah Gül ak parti hamza dağ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gül'e yol arkadaşım, kardeşim diyordu. Şimdi diktatörden ses yok. Kendisi için hain denilseydi acaba ne olurdu?
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