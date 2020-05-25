Abdullah Gül siyasete girecek mi? DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Cüneyt Özdemir'e cevapladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cünyet Özdemir'in Abdullah Gül ile ilişkilerinin sorulması üzerine Babacan, ayda bir kere istişarede bulunduklarını söyledi.

ABDULLAH GÜL SİYASETE GİRECEK Mİ?

Abdullah Gül'ün aktif siyasete girmeyeceğini belirten Babacan şu ifadeleri kullandı:

"O herhalde çok doğru olmaz. Çünkü biz toplum önünde verilmiş taahhütlere çok dikkat ediyoruz. Bu siyasi bir taahhüttür. Sayın Gül 'Artık ben aktif politikada olmayacağım' dedi. Bu söz önemlidir. Siyasette bir kere söylediğiniz şeyleri geri almaya başlarsanız o ciddi bir kredibilite sorunu olur"

