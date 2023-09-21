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'Abla bakar mısın?' dedikten sonra yaralamıştı!

21.09.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl Avukat Nur Peker'e dehşeti yaşatmıştı. Peker'in evinin önünde "Abla bakar mısın" dedikten sonra silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanıp ceza alan Canip Kandemir ile suçu birlikte işlediği ileri sürülen sanık Barış Havuz, 'Silahla kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 3 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

'Abla bakar mısın?' dedikten sonra yaralamıştı!

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, sanık Barış Havuz katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Mağdur Nur Peker'in avukatı Funda Sadıkahmet, "İki sanığın birlikte hareket ettikleri nettir. Sanık Canip Kandemir ile birbirlerini tanımıyorlarsa polis nasıl ikisini bir arada görerek bir dosyaya dahil edebilmiştir. Polis memurunun bir husumeti olamaz. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"OLAY YERİNDE BULUNMADIM"

Sanık Barış Havuz'un avukatı ise, müvekkilinin diğer sanık Canip Kandemir ile arasında görüşme kaydının olmadığını, müvekkilinin neden bu dosyaya dahil edildiği anlamadıklarını belirterek beraatını talep etti. Söz alan sanık Barış Havuz, "Olay yerinde bulunmadım. Diğer sanıkla birlikte hareket etmedim. Bu suçu işlemedim, herhangi bir parçası da olmadım" diyerek beraatını talep etti.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Barış Havuz'un diğer sanık Canip Kandemir ile fikir ve eylem birliği içerisinde Nur Peker'i silahla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapsine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığı 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avukat Nur Peker, Beşiktaş'ta 20 Ocak 2022'de güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan ancak 4 Ekim 2022'de tahliye edilen sanık Canip Kandemir hakkında 1 Kasım 2022 tarihinde 'Silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 3 ay hapis ve 600 lira adli para cezası verilmişti.

(DHA)

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Yaralama silah beşiktaş

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