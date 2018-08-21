Acemi kasaplar hastanelik oldu

İZMİR/MANİSA/UŞAK (AA) - İzmir, Manisa ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bazıları hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.
İzmir'de AA muhabirinin sağlık kuruluşlarından aldığı bilgiye göre, kurban kesiminde kesici aletlerle yaralanan 215 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Küçük kesiklerle hastanelere başvuruda bulunanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Manisa
Manisa'da da 30 kişi kesim sırasında çeşitli yerlerinden kesici aletlerle yaralandı.
Yaralılar, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi acil servislerinde ayakta tedavi edildi.
"Acemi kasaplar"ın yoğunluk oluşturduğu hastanede, olası büyük yaralanmalar için plastik cerrahi biriminin hazır bekletildiği öğrenildi.
- Uşak
Uşak genelinde bayram dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışan 14 kişi, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralanmaların genellikle bıçakla meydana geldiğini belirten sağlık çalışanları, bir kişinin ise kurbanlık hayvandan aldığı darbe sonucu yaralandığını bildirdi.
Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
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