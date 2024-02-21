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  4. Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.02.2024 22:38 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hastanede tedavi gören babası Şevki Bolat'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan acı bir haberi paylaştı. Bakan Koca açıklamasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hastanede tedavi gören babası Şevki Bolat'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat Beyefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, Bolat ailesine ve dost çevresine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca ömer bolat
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