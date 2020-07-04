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Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

Adana'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayının ardından kafasına tabanca ile ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi Karaisalı ilçesinde bulundu.

Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Alınan bilgiye göre, Abdulhaluk Arslan'ın 7 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Ahmet Arslan, geçtiğimiz hafta üniversite sınavına girdi. Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanmak isteyen sınavı da iyi geçen Arslan, iki gün önce sevdiği kızdan ayrıldı. Bu nedenle psikolojisi bozulan Arslan, son olarak sosyal medyadan canlı yayın yapıp intihar edeceğini söyledikten kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Bu olaydan sonra gençten bir daha haber alınamadı. Telefonu çalan ancak cevap vermeyen Arslan'ın hayatından endişe eden babası, amcası ve kardeşleri onun sosyal medyadaki canlı yayınından yola çıkarak ormanlık ve su olan Kışla Mahallesi Seyhan Nehri kenarı ve ormanlık alanda aramaya başladı. Ancak gün boyu Arslan'ı arayan aile bir sonuca ulaşamadı.

BABASI TEŞHİS ETTİ

Baba Arslan, oğlunun canlı yayından sonra kaybolduğunu bir daha haber alamadıklarını polise de bilgi verdiklerini ancak bir türlü bulamadıklarını söyleyerek canından endişe ettiğini ifade etti. Amcası Mehmet Arslan da yeğeninin en son sosyal medyada canlı yayın yaparak sevdiği kızdan ayrıldığı için canına kıyacağını söylediğini sonra da haber alınamadığını kaydetti. Bir süre sonra aile, Karaisalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanda bir ceset bulunduğunu ve Karaisalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını kayıp gence benzediğini iletti. Bunun üzerine aile Karaisalı Devlet Hastanesine gitti. Baba Abulhaluk Arslan, morga girerek cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti.

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Ahmet Arslan, canlı yayında iddia edildiği gibi kafasına ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi. Arslan'dan geriye yaptığı canlı yayın, sevgilisini başkasına verdiklerini ve onu nasıl sevdiğini anlattığı videosu kaldı. Arslan'ın videoda intihar edeceğini söyleyerek herkesle vedalaştığı da görüldü.

Kaynak: İHA

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