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Acı olay! Suda çırpınan kardeşini kurtarmak için baraja atladı, hayatını kaybetti

13.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, kardeşinin barajın içerisinde çırpındığını gören Suriye uyruklu Ahmet El İsa (20), kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştırdıktan sonra gözden kaybolarak boğuldu. Ahmet El İsa'nın cansız bedeni kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Malatya'da bir genç baraja düşen kardeşini kurtardı, ancak kendisi boğuldu. Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey iskelesinde meydana gelen olayda, Suriyeli Ahmet El İsa (20) barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kimliği henüz öğrenilmeyen kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, ardından gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de gönderildi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Su altı arama ve kurtarma ekibi, Ahmet El İsa'nın cansız bedenine kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte ulaşarak, karaya çıkarttı. İsa'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Malatya baraj boğulma karakaya barajı
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