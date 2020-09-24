Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda mahkum ve mahkum yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda mahkumlara verilen açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala 60 bin mahkum ve mahkum yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda mahkum ve mahkum yakını tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda açık cezaevi izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sona ereceği biliyordu. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2020 konusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayınlanmış ve konuyla alakalı belirleyici olan tarihlere dair bilgi verilmişti. CTE resmi internet sitesinden yayımlanan duyuru doğrultusunda; mahkumların koronavirüs izninin 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatıldığı belirtilmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yapılan bu açıklamaya göre açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Güncel bir gelişme yaşanmaması halinde en son alınan uzatma kararı doğrultusunda açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2020 tarihinde bitecek.