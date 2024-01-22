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  4. Açık denizde sürüklenen gemide, nefes kesen kurtarma operasyonu! Heyecan dolu anlar kamerada

Açık denizde sürüklenen gemide, nefes kesen kurtarma operasyonu! Heyecan dolu anlar kamerada

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında sürüklenmeye başlayan ’MV Sicilia’ adlı yük gemisinin içerisindeki 7 mürettebatın, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, mürettebatın kurtarıldığı anların görüntülerini de paylaştı. İşte nefes kesen o görüntüler...

'MV Sicilia' isimli 40 metre uzunluğundaki yük gemisi Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Geminin karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

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’Acil Durum’ sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen 7 mürettebatı da helikopterle kurtardı. Gemi isemrömorkör yardımıyla kıyıya çekildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mürettebatın kurtarıldığı anların görüntüleri nefes kesti.

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'PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"MV Sicilia isimli yük gemisinin Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. ’Acil Durum’ sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle."


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Ali Yerlikaya gemi
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