Açık denizde sürüklenen gemide, nefes kesen kurtarma operasyonu! Heyecan dolu anlar kamerada

'MV Sicilia' isimli 40 metre uzunluğundaki yük gemisi Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Geminin karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
’Acil Durum’ sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen 7 mürettebatı da helikopterle kurtardı. Gemi isemrömorkör yardımıyla kıyıya çekildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mürettebatın kurtarıldığı anların görüntüleri nefes kesti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"MV Sicilia isimli yük gemisinin Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. ’Acil Durum’ sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
“MV Sicilia” isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
“Acil Durum” sinyali veren… pic.twitter.com/sgyB2u5ElA