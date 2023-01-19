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Açıklandı! İşte YouTube'un Türkiye ekonomisine olan katkısı

19.01.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video paylaşım platformu YouTube, YouTube Türkiye Etki Raporu'nun detaylarını duyurdu. Paylaşılan veriler, YouTube'un katkısının 2 milyar TL'nin üzerinde olduğuna işaret etti. Yapılan açıklamalara göre, raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45.000'den fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor.

Açıklandı! İşte YouTube'un Türkiye ekonomisine olan katkısı

Youtube, bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından hazırlanan YouTube Türkiye Etki Raporu'nun detaylarını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Toplantıda açıklanan verilere göre, Türkiye'de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçiriyor.

Ayrıca paylaşılan veriler, YouTube'un katkısının 2 milyar TL'nin üzerinde olduğuna işaret etti.

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Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey YouTube'un Türkiye ekonomisine ve sosyo kültürel hayatına birçok katkı sağladığının altını çizdi.

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"2021 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNE TOPLAMDA 2 MİLYAR TL’DEN FAZLA KATKI"

Kuzey, "Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor." diye konuştu. (AA)

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