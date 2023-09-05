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Açılan 'sergi soruşturması'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Utanç verici, kepazelik!

05.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Feshane'deki resim sergisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane'de açılan bir sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum, utanç verici. Demokrasi adına bir kepazelik. Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki; kimse bu ülkeye gelmesin" diye konuştu.

Açılan 'sergi soruşturması'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Utanç verici, kepazelik!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te katıldığı 'Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli TBM çıkış töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmaya yönelik soru üzerine, değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu sert ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: "UTANÇ VERİCİ"

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim, öyle devasa bir suçlama ki, halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliğiyle çok paraleldir. Yani şu atılan adımlara bakıyorum. Yani Feshane'de açılan bir sergi üzerinden yani adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum. Utanç verici, utanç verici. Demokrasi adına bir kepazelik.

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"HÜKÜMETTEKİ AKLI BAŞINDA İNSANLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, 'Arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok.' Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan, bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları yani ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Yani ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar"

ZEYTİNBURNU'NDA YIKIM TARTIŞMASI

Zeytinburnu'nda yıkım tartışmasıyla ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Bir yeşil alan üzerinde kaçak bir bina yapıp bu kaçak binanın yıkımını yapacak olan devletin kurumuna karşı oraya çevik kuvveti dizen akıl aynı akıl işte. Bunlar aynı akıl. Oradaki kaçak bina, bir de kalkıyorsunuz, devletin bütün kademelerini harekete geçiriyorsunuz. Oraya acil kamulaştırma kararı çıkartıyorsunuz. Niyetiniz başka bir şeyse, azıcık şeffaf olun hani azıcık cesur olun, azıcık delikanlı olun derler mahalle diliyle yani. Öyle ifade edeyim. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Bir demokrasi sürecinin işletilmesi hususundaki bu tür kötü manzaraları kötü süreçleri sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim" diye konuştu.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu soruşturma ibb

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