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Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

30.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılan bir araştırma özellikle çocuk sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Sağlıklı bir cinsel ilişki ve kaliteli spermler için sağlıklı beslenme öneriliyor. Hatta son yıllarda hava kirliliğinin bile sperm kalitesini düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlandı. Yeni yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; sperm kalitesi iki nesil sonrasını etkiliyor. Torunlarınızın sağlık sorunlarıyla boğuşmasını istemiyorsanız bazı gıdalardan uzak durmalısınız.

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Sağlıklı beslenme insan hayatının A’dan Z’ye her şeyini etkiliyor. En çok etkilenen ve insanların da neredeyse en çok önem verdiği konuların başında ise cinsellik yer alıyor. Kötü beslenme cinsel hayatı olumsuz yönde etkilerken, çocuk sahibi olmak isteyenlerin işini zorlaştırıyor.

İKİ NESİL SONRASI ETKİLENİYOR

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’de yayınlanan yeni bir haber, bazı gıdaların sperme zarar verdiğini ve dolayısıyla kişilerin torunlarının da sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

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Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Profesör Berthold Hocher gazeteye konuştu. Hocher, “Çocuğun baba tarafının yüksek yağ, tuz ve karbonhidratlar tüketmesinin çocukta ağır böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu belirlendi. Bu zamana kadar çocuğun anne tarafından bu tür rahatsızlıkların aktarıldığı düşünülüyordu fakat ilk kez baba tarafından da hastalıkların en az 2 nesil aktarıldığı kayıtlara geçti” dedi.

SAĞLIKSIZ BESLENME SAĞLIKSIZ NESİLLER!

Çin’de bulunan üniversitelerle yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Hocher, “Sağlıksız beslenmenin sperm kalitesine etkisi ve oradan da metabolizma ve böbrek rahatsızlıklarını iki nesil sonraya aktardığı belirlendi. Böbrek rahatsızlıkları sonraki nesle aktarılırken, ikinci nesilde de etkisinin olduğu görüldü” dedi.

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"DENGELİ BESLENİN"

İncelemelerin deney fareleri üzerinde yapıldığını açıklayan Profesör Hocher, “Fakat genetik miras mekanizması çok temel olduğu için insanlarda farklı sonuç çıkmasına çok şaşırırım” dedi. Bild gazetesi, sperm kalitesinin iyi olması için kişilerin beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini de aktardı.

Gazete, “Temelde ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde dengeli bir beslenme sağlıklı sperm için yardımcı olacaktır. Fakat aynı zamanda antioksidanları da artırmak gerekiyor. Kırmızı biber, brokoli, elma, böğürtlen, fesleğen, yeşillik, zeytinyağı ve hatta kahve tüketilebilir” yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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