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Acısız ve kolay doğumun sırrını paylaştı! Her şey 30 dakikada gerçekleşti

18.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik boyunca anne adaylarının en çok düşündüğü konu doğumun nasıl gerçekleşeceği olabiliyor. Çevrelerinden dinledikleri doğumların oldukça zorlu geçme hikayeleri hamilelerin gerilmesine yol açıyor. Sosyal medyada 30 dakika doğum yaptığını paylaşan bir kadın tüm hamilelere yapmaları gereken yöntemleri önerdi.

Acısız ve kolay doğumun sırrını paylaştı! Her şey 30 dakikada gerçekleşti

Amerika'da yaşayan bir TikTok kullanıcısı Nev, yeni doğan bebeğini sadece 30 dakika sonra kucağına aldığını iddia etti. Kolay doğum yapabilmenin büyük gün öncesinde mutlaka uyguladığı doğum öncesi hazırlıktan kaynaklandığını açıkladı. Görünüşe göre, egzersizin yanı sıra , bebeği tek bir itişte çok az veya hiç acı çekmeden sıkıştırmaya yardımcı olan birçok doğal çare var.

DOĞRU BESİNLERİ TÜKETİN

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İlk kez anne olacak kişi ipuçlarını paylaşırken, “Doğal, aracısız doğum yapmayı planlayan tanıdığım her hamile kıza ananas, hurma yemelerini, kırmızı ahududu yaprağı çayı içmelerini ve bol bol yürümelerini söylüyorum” dedi.

"BEBEĞİMİ TEK HAMLEDE ÇIKARDIM"

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Bu basit önlemlerin rahim ağzınızı yumuşatmak ve hazırlamak için harikalar yarattığını iddia etti. ''Bunu yaptım ve sadece 30 dakika doğum sancısı çektim, bebeğimi tek hamlede çıkardım ve hiç yırtılmadım.

"KENDİMİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

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" Doğumdan 1 saat sonra yürüyordum " diyen Nev, bebeğinin adını Nevani koydu.
''Kendimi çok güçlü hissediyorum. İlk bebeğimi epidural veya ağrı kesici kullanmadan tamamen doğal bir şekilde dünyaya getirdim.'' Video o zamandan beri sosyal medya platformunu kasıp kavurdu ve birçok kişi videoyu gelecekte başvurmak üzere saklayacaklarını söyledi.

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