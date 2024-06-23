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  4. Adana'da 4 kişiyi katletmişti! Görüntüler ortaya çıktı: Silahı doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş etti

Adana'da 4 kişiyi katletmişti! Görüntüler ortaya çıktı: Silahı doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş etti

23.06.2024 22:35
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Adana'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi katletmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekilerin "Hakim yapma" diye bağırdığı, şahsın silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.

Adana'da 4 kişiyi katletmişti! Görüntüler ortaya çıktı: Silahı doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş etti

Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışmaya başlayan Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı, daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'ye kurşun yağdırdı.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan Hakim A.'nın cinayeti işlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin "Hakim yapma" diye bağırdığı, bu sırada Hakim A.'nın otomobiline gidip silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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