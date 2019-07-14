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Adana'da hint keneviri yetiştiren kişinin savunması şaşkınlık yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da bahçesine Hint keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60), 'Şeker hastasıyım, bir doktor esrarın şeker hastalığına iyi geldiği söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü' diyerek kendisini savundu.

Adana'da hint keneviri yetiştiren kişinin savunması şaşkınlık yarattı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü. Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı.
Hasbi S.'nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı.

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'DOKTOR TAVSİYE ETTİ'

Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti" dedi.

EV HAPSİ

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana hint keneviri

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