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  4. Adana'da korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

Adana'da korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

22.06.2024 17:18
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Adana'da 23 yaşındaki genç, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Adana'da korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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