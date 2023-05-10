Adana'da korkunç olay! Değirmen taşına sıkıştı, feci şekilde hayatını kaybetti

Adana'da feci olay, Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir değirmende meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Değirmende çalışan N.İ., buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

