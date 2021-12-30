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Adana'da "küfür" dehşeti! Komşusunun evini basıp silahla vurdu

30.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşanan olay polisi alarma geçirdi. Alınan bilgilere göre bir kişi, bağırarak küfreden komşusunun evini silahla bastı. Şüpheli şahıs komşusunu evinin içerisinde ayağından tabancayla vurarak yaraladı.

Adana'da "küfür" dehşeti! Komşusunun evini basıp silahla vurdu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş.D (19), bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile sözlü olarak aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, M.Ş.D elinde silahla Emrah A’nın evine zorla girdi. Ardından M.Ş.D, Emrah A’yı tabanca ile ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis olayın şüphelisini yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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