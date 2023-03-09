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Adana’da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi Adana’da okullar açılacak mı? MEB duyurdu

09.03.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm ülkede okullar 20 Şubat’a kadar tatil olmuştu. Deprem bölgesi olmayan illerde eğitim öğretim başlarken, deprem bölgesindeki iller üç kategoriye ayrıldı. İkinci kategoride Adana, Osmaniye ve Gaziantep yer alıyor. Peki, Adana’da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi Adana’da okullar açılacak mı?

Adana’da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi Adana’da okullar açılacak mı? MEB duyurdu

Adana’da okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’ın da içerisinde bulunduğu birçok ili etkileyen depremin ardından eğitim öğretime ara verildi. Deprem bölgesinde yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı. Şimdi gözler Adana’da okulların açılacağı tarihe çevrildi.

ADANA’DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana’da okullar 13 Mart Pazartesi günü açılacak. Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta eğitime başlayacak.

adana-okullar

Üçüncü kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illeri için de açıklama yapıldı. Bu illerde ise eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

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