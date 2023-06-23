HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.06.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ağca (80) idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi civarında Erhan Ak'ın (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hürü Ağca (70) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hürü Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden Mustafa Ağca'nın tedavisinin sürdüğü, Erhan Ak'ın ise taburcu edildiği öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Aniden harekete geçip dehşet saçtıKorku dolu anlar! Aniden harekete geçip dehşet saçtı
Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...
AK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladıAK Parti'nin kongresi ne zaman? Canlı yayında tarihi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.