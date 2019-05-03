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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Çocuklara uyuşturucu satışı yaptırmak ve silah ticareti gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti, silahla yaralama ve tehdit gibi suçlara karıştığı, çocuklara da uyuşturucu satışı yaptırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Koza ve 19 Mayıs mahallelerindeki 15 adrese operasyon düzenledi.

Evlere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler ile 220 gram esrar ve 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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