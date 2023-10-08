Adeta bağışıklık iksiri! Bu kışı sapasağlam geçirmenizi sağlayacak zencefil shot tarifi

Soğuk havaların gelmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bu süreçte hasta olmamak için hem sağlıklı beslenmeli hem de ek olarak tüketeceğiniz kür tarifleri ile kendinizi tam anlamıyla koruma altına alabilirsiniz. İşte kış aylarını sapasağlam geçirmenizi sağlayacak mucize karışım...

BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUYOR

MALZEMELER:

60 g taze zencefil

10 g taze zerdeçal

2 adet mandalina

1 adet elma

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı su bardağı su

Bal

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI:

-Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla beraber doğrayın.

-Bal hariç geri kalan malzemeler ile beraber blenderdan geçirin.

-Tadına bakıp bal miktarını ayarlayın ve soğuk tüketin.

Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi kışın baş gösteren hastalıklar için her sabah 1 bardak zencefil shot tüketebilirsiniz.



