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    4. Adeta bağışıklık iksiri! Bu kışı sapasağlam geçirmenizi sağlayacak zencefil shot tarifi

    Adeta bağışıklık iksiri! Bu kışı sapasağlam geçirmenizi sağlayacak zencefil shot tarifi

    08.10.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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    Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber hastalıklardan korunma yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Genellikle kış mevsiminde ortaya çıkan soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar kişiyi kolaylıkla etkisi altına alabiliyor. Bağışıklığı çok iyi koruyan zencefil shot tarifi hem hastalıklardan koruyor hem de hastalığa yakalandığınızda daha hafif atlatmanızı sağlıyor.

    Soğuk havaların gelmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bu süreçte hasta olmamak için hem sağlıklı beslenmeli hem de ek olarak tüketeceğiniz kür tarifleri ile kendinizi tam anlamıyla koruma altına alabilirsiniz. İşte kış aylarını sapasağlam geçirmenizi sağlayacak mucize karışım...

    BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUYOR

    MALZEMELER:

    • 60 g taze zencefil
    • 10 g taze zerdeçal
    • 2 adet mandalina
    • 1 adet elma
    • 1 adet limonun suyu
    • Yarım su bardağı su bardağı su
    • Bal

    zencefil shot

    HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI:
    -Zencefil, zerdeçal ve elmayı kabuklarıyla beraber doğrayın.
    -Bal hariç geri kalan malzemeler ile beraber blenderdan geçirin.
    -Tadına bakıp bal miktarını ayarlayın ve soğuk tüketin.

    Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi kışın baş gösteren hastalıklar için her sabah 1 bardak zencefil shot tüketebilirsiniz.

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