Adeta inadı inat! Musk'ın jetini takip etmekle ünlenen Jack Sweeney bakın ne yaptı

Geçtiğimiz hafta Twitter, Jack Sweeney'nin Elon Musk'ın özel jetini izleyen @ElonJet hesabını askıya aldı ve kısa bir süre sonra canlı konum paylaşımına karşı yeni bir politika açıkladı. TechCrunch'ın bildirdiğine göre Sweeney, Musk'ın uçağını hala takip eden yeni bir hesapla geri döndü. Ancak bu hesabın bir farkı var; konuma 24 saatlik bir gecikme ekliyor.

BU, ASKIYA ALINMASINI BİR İHTİMAL ENGELLEYEBİLİR

Görünüşe göre Sweeney, fiziksel zarara uğrama riski ortadan kalkacak bir şekilde konuma 24 saatlik bir gecikme ekleyerek, Twitter'ın yeni kurallarına uyum sağlamaya çalışıyor. Bu çaba, yeni hesabın askıya alınmasını bir ihtimal engelleyebilir. Bir ihtimal diyoruz çünkü söz konusu hesap kısa bir süre önce aktif oldu. Bu yüzden Twitter'ın bu hesaba da aynı gözle bakıp bakmayacağı henüz bilinmiyor.

JACK SWEENEY, @ELONJET VE ELON MUSK ÜÇGENİ...

Sweeney ve @ElonJet hesabı bir süredir Musk'ın radarında. Ocak ayında, Musk Twitter'ı satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurmadan birkaç ay önce, Sweeney'e hesabı silmesi için 5.000 dolar teklif etmişti. Sweeney teklifi reddetmiş ve bunun yerine 50 bin dolar istemişti. @ElonJet'in yarım milyondan fazla takipçisi vardı.

Twitter'ın hesabı askıya alma kararı ise Elon Musk'ın, oğlu X Æ A-12'yi taşıyan bir arabanın Los Angeles'ta bir kişi tarafından takip edildiğini söylemesinin ardından geldi. Twitter kısa süre sonra Sweeney'e hesabının "Twitter kurallarını çiğnediğini" söyledi, ancak hangileri olduğunu belirtmedi. Musk daha sonra Sweeney ve "ailesine zarar verilmesini destekleyen kuruluşlara" karşı "yasal işlem" başlatılacağını açıkladı.

Sweeney geçen hafta, yeni sosyal medya platformu Mastadon'da Musk'ın özel jetini gerçek zamanlı olarak takip eden bir hesap açtı ve 67.000 takipçi topladı.

