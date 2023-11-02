Adeta kesenin ağzını açtı! Birleşik Krallık'tan dudak uçuklatan 'yapay zeka süper bilgisayarı' yatırımı... 10 kat daha hızlı olacak

Engadget'ın haberine göre, Birleşik Krallık hükümeti, çalıştırıldığında dünyanın en iyi yapay zeka süper bilgisayarları arasında yer alacak olan Isambard-AI adlı şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarını yapmak için 273 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını açıkladı.

SANİYEDE 200 KATRİLYONDAN FAZLA HESAPLAMA YAPABİLECEK

Aktarılanlara göre Isambard-AI, binlerce NVIDIA süper çipi barındıracak ve saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabilecek. Bristol Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı Isambard-AI'nin 2024 yazında faaliyete geçmesi bekleniyor.

10 KAT DAHA HIZLI OLACAK

NVIDIA'nın kendi duyurusunda belirttiğine göre, Hewlett Packard Enterprise tarafından oluşturulacak süper bilgisayar, NVIDIA'nın GH200 Grace Hopper Superchip'lerinden 5.448 adet kullanacak. Büyük dil modellerinin eğitimi gibi yapay zeka uygulamaları için 21 exaflop'un üzerinde yapay zeka performansı ya da saniyede 21 kentilyonun üzerinde kayan nokta işlemi gerçekleştirebilecek. Bristol Üniversitesi'ne göre Isambard-AI, Birleşik Krallık'taki şu anki en hızlı süper bilgisayardan 10 kat daha hızlı olacak.

Bristol'un Ulusal Kompozit Merkezi'nde (NCC) "kendinden soğutmalı, bağımsız bir veri merkezinde" yer alacak.

Duyuru, aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden liderlerin yapay zekanın geleceğini ve potansiyel risklerini tartışmak üzere bir araya geldiği Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi sırasında yapıldı.

Isambard-AI, ilerleyen zamanlarda Birleşik Krallık'taki diğer süper bilgisayarlarla da bağlantı kurmak için kullanılacak.

Bristol Üniversitesi'nden Simon McIntosh-Smith'e göre Isambard-AI, çalışır hale geldiğinde herhangi bir yerde açık bilim için en güçlü yapay zeka sistemlerinden biri olacak.





