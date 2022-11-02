Adı bile korkutuyor! Dev "Gezegen katili", Don't Look Up filmini hatırlattı: Endişelendiren Dünya detayı...

Uzay hala büyük bir bilinmez, bu büyük bilinmezde Dünya'mız için tehlike arz eden birçok unsur da bulunuyor. Bunlardan biri, belki de Hollywood yapımlarından dolayı en çok akılda kalanı olan asteroidler. Yeteri kadar büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpması tam bir felakete sebep olur. Böyle bir durumda nasıl bir manzaranın ortaya çıkacağını yine o Holywood yapımı filmlerden biliyoruz. Gökbilimcilerin yaptığı 'Gezegen katili' keşfiyle birlikte ise bu filmler hafızalarda tekrar canlandı. Özellikle de adı Don't Look Up olan.

NEDİR BU GEZEGEN KATİLİ?

Guardian'ın haberine göre, gökbilimciler, gezegen katili olarak isimlendirilen en büyük boyutlu asteroidi keşfettiklerini ve devasa asteroidin Dünya'nın yörüngesinden geçebileceğini söyledi.

2022 AP7 olarak adlandırılan asteroit, Dünya ve Venüs'ün yörüngelerinde uzay kayaları arayan araştırmacılar tarafından rapor edildi. Astronomical Journal'da yazan çalışmanın baş yazarı Scott Sheppard ve Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsü'ndeki meslektaşları şu ana kadar Dünya'nın yörüngesini geçerek potansiyel olarak tehlikeli olabilecek "oldukça büyük" üç asteroit bulduklarını açıkladı.

2014'TEN BERİ KEŞFEDİLEN TEHLİKELİ OLABİLECEK EN BÜYÜK CİSİM

Ekip, yaklaşık 1,1 km ila 2,3 km çapındaki 2022 AP7'nin 2014'ten beri keşfedilen tehlikeli olabilecek en büyük cisim olduğunu ve muhtemelen şimdiye kadar bulunan en büyük %5'lik dilimde olduğunu belirtti.

"DÜNYA'YA ÇARPMASI DURUMUNDA..."

Sheppard, "1 km'den büyük herhangi bir asteroit gezegen katili olarak kabul edilir" diyerek, böyle bir nesnenin Dünya'ya çarpması durumunda, etkinin bildiğimiz yaşam için yıkıcı olacağını sözlerine ekledi.

“Dünya'nın yüzeyi muhtemelen güneş ışığının gezegene ulaşmamasından dolayı önemli ölçüde soğuyacaktır. Böyle bir durumda milyonlarca yıldır Dünya'da görülmemiş bir kitlesel yok oluş olayı olurdu” dedi.

DON'T LOOK UP'I AKILLARA GETİRDİ

2022 AP7, Adam McKay imzalı Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Jonah Hill'in başrollerde olduğu Don't Look Up filmini ve filmde yer alan asteroit Armageddon'u akıllara getirdi. Filmde iki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkıyor, ancak hiç kimse onları umursamıyordu. Sonunda ise olanlar oluyordu.

YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

Sheppard ise endişelendiren gezegen katili asteroit hakkında “Şu anda Dünya'ya çarpma şansı yok” dedi. Sheppard, şu anda 2022 AP7'nin, Dünya Güneş'in diğer tarafındayken Dünya'nın yörüngesini geçtiğini belirtti.

