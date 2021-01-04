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  4. Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

04.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddia edilen ve 2 gün boyunca ekiplerce didik didik aranan bölgenin yakınında çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iki farklı noktasında yangın çıktı. Yaklaşık 100 metre mesafe ile iki farklı noktada çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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YANGIN KRİTİK BÖLGENİN YAKININDA ÇIKTI

2020 yılı eylül ayında FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edilmişti. İhbar üzerine emniyet ekipleri gözetiminde belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatılmış, 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanmamıştı. Yangın da çanta gömüldüğü iddia edilen bölgenin yakınında meydana geldi. (İHA)

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