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Adıyaman'da 19 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Öz anne ve babası kendi bebeklerini öldürüp gömmüş

25.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da 19 yıl önce dünyaya gelen bebeğin, öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Bebeğin gayrimeşru olarak dünyaya geldiği, aile baskısı sonrası öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, bebeğin anne ve babasının sessiz kaldığı, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

Adıyaman'da 19 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Öz anne ve babası kendi bebeklerini öldürüp gömmüş

Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu. Bebeğin aile baskısı ile öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

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19 YIL GİZLEMİŞLER

Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

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İTİRAF ETTİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

BEBEĞİN CESEDİ ARANIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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