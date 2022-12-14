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Adreste bulunamayınca takibe alındı! Eski Belediye Başkanı Hazinedar'ın gözaltına alınma anları ortaya çıktı: Polisleri fark edince...

14.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen 'rüşvet' operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalandığı anlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alınmış, gözaltı kararı olan Hazinedar belirlenen adreste bulunamamıştı. Ordu'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen Hazinedar D-100 Karayolunda takibe alındı. Aracın polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ettiğinde yaptığı ise dikkat çekti.

Adreste bulunamayınca takibe alındı! Eski Belediye Başkanı Hazinedar'ın gözaltına alınma anları ortaya çıktı: Polisleri fark edince...

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar belirlenen adreste bulunamadı. Bunun üzerine Hazinedar takibe alındı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden İstanbul'a gitmekte olduğu belirlenen Hazinedar'ın içinde bulunduğu araç polis ekiplerini. fark edince sanayi sitesine saptı. İşte o anlardan ilk kez ortaya çıkan detaylar...

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FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hazinedar’ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.

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D-100'DE TAKİBE ALINDI

Hazinedar’ın D-100 karayolunda içerisinde bulunduğu araç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

POLİSLERİ FARK EDİNCE SANAYİ SİTESİNE GİRDİ

D-100 Karayolu Tosya geçişindeki polis kontrol noktasındaki polis ekiplerini fark ederek Tosya Sanayi Sitesine giren araçtaki Hazinedar, kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GELİRKEN...

Öte yandan, Hazinedar’ın Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a giderken yakalandığı öğrenildi.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SEVK EDİLDİ

Hazinedar, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, saat 02.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Belediyesi Murat Hazinedar

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