ADT perdelerini 9 Ekim'de açıyor

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2018-2019 sezonunda perdelerini, 9 Ekim'de "Kadın Sığınağı" oyunuyla açacak.

ADT Müdürü Sevinç Gediktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sahneledikleri oyunların yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştığını, yaklaşık 70 bin seyirciyle buluştuklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta 3 ödüllü usta yazar Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, çeşitli sinema ve dizi filmlerinden tanınan, aynı zamanda çok iyi bir seslendirme sanatçısı olan Türk tiyatrosunun duayen isimlerimden Tomris Çetinel'in yönettiği "Kadın Sığınağı" adlı oyunun provalarıyla başladıklarını aktaran Gediktaş, oyunun ilk gösteriminin ise sezon açılışı olan 9 Ekim'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sevinç Gediktaş, bu yıl yeni oyunların yanı sıra geçen sezon seyircilerin ilgi gösterdiği "Fareler ve insanlar", "Bu da geçer ya hu", minik izleyiciler için "Don Kişot" ile "Ali Baba ve kırk haramiler" adlı oyunların da tekrar sahneleneceğini kaydetti.

- "Kadın Sığınağı"

Dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait oyunda 11 kadın oyuncu rol alıyor.

Farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı oyunda, gazetelerin 3'üncü sayfalarına yansıyan hayatlar göz önüne serilerek, kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.

