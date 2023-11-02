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AFAD'dan BaBaLa TV'ye 6 Şubat Depremleri'ndeki yardımları için teşekkür belgesi

02.11.2023 20:26 | Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde gösterdiği maddi destek ve samimi duyarlılık için Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı BaBaLa TV'ye teşekkür belgesi takdim etti.

AFAD'dan BaBaLa TV'ye 6 Şubat Depremleri'ndeki yardımları için teşekkür belgesi

AFAD 6 Şubat Depremlerinde yardımları ve duyarlılıkları için youtube kanalı BaBaLa TV'ye teşekkür belgesi verdi.

AFAD'DAN BABALA TV'YE TEŞEKKÜR BELGESİ

BaBaLa TV'ye verilen teşekkür belgesinde AFAD'ın, "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız." notu yer aldı.

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OĞUZHAN UĞUR INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

AFAD'ın verdiği teşekekkür belgesini Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

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deprem Oğuzhan Uğur afad

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