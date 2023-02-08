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AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru! İşte depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin işlemleri...

08.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve defin hizmetleri için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin talimatlandırıldığını bildirdi.

AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru! İşte depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin işlemleri...

AFAD’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşların hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına hızlı bir şekilde teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığının 7 Şubat tarihinde ve 46697 sayılı yazı ile ilgili valiliklerin ve kurum, kuruluşların talimatlandırıldığı bildirildi.

AŞAMA AŞAMA AÇIKLANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi; cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması; düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi; vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması; enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi; kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir.

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KİMLİKLENDİRME YAPILAMAYAN NAAŞLARIN DEFNEDİLMESİ

Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür." (İHA)

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