AFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım gönderiliyor

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.

Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz. pic.twitter.com/fOCqzpiqc4 — AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2022



