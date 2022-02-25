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AFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım gönderiliyor

25.02.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, sıcak bölgeden birbiri ardından önemli haberler gelmeye devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı da (AFAD), Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

AFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım gönderiliyor

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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