AFAD ve Kandilli Bingöl son depremler | En son nerede kaç şiddettinde deprem oldu?

Fay hatlarının üzerinde bulunan ve risk içeren bir coğrafi konuma sahip olan Türkiye, her gün farklı deprem haberleriyle sarsılabilmekte. Sabah 11 sularında yaşanan sarsıntının ardından Bingöl'de deprem olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl depremi detayları ve AFAD son depremler listesi...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar 9 Mart sabahına depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl merkez olarak belirlediği deprem, saat 11.20'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.30 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bingöl halkına tedirginlik yaşatan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

EN SON NE ZAMAN VE NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın yayınladığı güncel listeye göre 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen en büyük deprem Türkiye, Bingöl merkezinde kaydedildi. Öncesinde ise 2.4 şiddetinde Akdeniz'de, 3.0 şiddetinde yine Akdeniz'de ve 1.4 büyüklüğünde Ege'de küçük ölçekli depremler kaydedildi. Sabah 7:54 sularında ise Afyonkarahisar'da 1.1 şiddetinde bir deprem kaydedilmişti.