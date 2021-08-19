HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan: Büyük devletler neden kazanamıyor, neden 'imparatorluklar mezarlığı' deniyor?

Afganistan: Büyük devletler neden kazanamıyor, neden 'imparatorluklar mezarlığı' deniyor?

19.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da son 43 senedir savaş var. ABD, bir daha geri dönmemek üzere bir kaos ortamında Kabil'den ayrılıyor. Boş kalan meydanı Taliban dolduruyor.

Afganistan: Büyük devletler neden kazanamıyor, neden 'imparatorluklar mezarlığı' deniyor?

Afganistan'da son 43 senedir savaş var. ABD, bir daha geri dönmemek üzere bir kaos ortamında Kabil'den ayrılıyor. Boş kalan meydanı Taliban dolduruyor.

Afganistan'ı işgal edenlerin tası tarağı toplayıp orayı terk etmesi aslında pek de yeni bir durum değil.

Yüzyılın başında İngilizler, 80'lerde Sovyetler, 2000'lerde de Amerikalılar, bu coğrafyada hakimiyet kurmayı denedi fakat başaramadı.

Sonuç olarak, ticaret ve göç yollarının merkezindeki Afganistan, 20. ve 21. yüzyıl boyunca istikrarı yakalayamadı ve milyonlarca insanın yıllar boyunca acı çektiği bir coğrafya oldu.

Peki dünyanın en önde gelen ordularına sahip işgalci kuvvetler, neden her seferinde başarısız oldu?

"İmparatorluklar mezarlığı" adı verilen Afganistan'ı fethetmek neden bu kadar zor?

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Grafik: Mesut Ersöz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Olaylı binada yine alarma geçildi! Etrafı boşaltıldıOlaylı binada yine alarma geçildi! Etrafı boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.