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Afganistan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir" - Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can: - "Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve refahı için dua ediyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir." dedi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can'ın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasında çok köklü bağların olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek gelişmekte olduğuna işaret eden Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğunun özellikle zor zamanlarda ortaya çıktığını vurguladı.

Akar, başta askeri olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomi alanındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini ve bunun bölgedeki barışa ve istikrara çok önemli katkı sağladığını bildirdi.

İkili anlaşmalar ve NATO çerçevesinde varılan mutabakatlar kapsamında bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, polisler ve sivil unsurların Afganistan'da görev yaptığını hatırlatan Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesinin buradaki unsurlar aracılığıyla başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Bakan Akar, "Önemle ve övünçle altını çizerek belirtmek isterim ki NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir." dedi.

Akar, Türkiye'nin Afganistan'da bulunma amacının Afganların birliğinin sağlanması, birlikte huzur ve güven içinde yaşamaları için bütün gayretin gösterilmesi ve kısa zamanda da bu hedefe ulaşılması olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz"

Büyükelçi Can da ülkesinin tarih boyunca bağımsızlığını, ulusal onur ve değerlerini korumak için birçok acıya katlandığını belirterek, Afganistan'ın halihazırda terörizm ve köktenciliğe karşı mücadeleye devam ettiğini bildirdi.

Afganistan'ın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için doğru yolda olduğunu anlatan Can, ülkesinin her vatandaşı için daha güvenli ve daha iyi bir yaşam hedefine yönelik uzun bir yol katettiğini söyledi.

Can, bunun kardeş ve dost ülke Türkiye dahil Afganistan'ın müttefiklerinin maddi ve manevi desteği olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak, "Kardeş ülke Türkiye ile dostluğumuz yıllardır iyi niyet temeline kuruludur ve gelecekte de ilişkilerimiz iyi olacaktır." dedi.

Türkiye'nin tarihi bir dost, gelişmiş bir ülke ve bölgesel bir oyuncu olduğuna işaret eden Can, "Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz, onu takviye ediyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve refahı için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, Türkiye'nin çok çeşitli alanlarda Afgan halkı ve hükümetinin desteklenmesinde hayati rol oynadığını dile getirerek, "Türkiye ve Afganistan, çok taraflı uluslararası platformlarda omuz omuza duruyor." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Can, Türkiye'nin, İstanbul-Asya'nın Kalbi Süreci dahil bölgesel girişimlerde çok aktif olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin bu sürecin 8. Bakanlar Toplantısı'nın eş başkanlığını yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Akar ve Can'ın beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere ikramlarla sona erdi.

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