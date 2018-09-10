Afganistan Milli Günü resepsiyonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir." dedi. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can'ın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasında çok köklü bağların olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine dikkati çekti. Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek gelişmekte olduğuna işaret eden Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğunun özellikle zor zamanlarda ortaya çıktığını vurguladı. Akar, başta askeri olmak üzere eğitim, sağlık ve ekonomi alanındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini ve bunun bölgedeki barışa ve istikrara çok önemli katkı sağladığını bildirdi.

İkili anlaşmalar ve NATO çerçevesinde varılan mutabakatlar kapsamında bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, polisler ve sivil unsurların Afganistan'da görev yaptığını hatırlatan Akar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesinin buradaki unsurlar aracılığıyla başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi. Bakan Akar, "Önemle ve övünçle altını çizerek belirtmek isterim ki NATO ve diğer koalisyon güçleri Afganistan'dan çekildikten sonra dahi bizim Afgan kardeşlerimizle iş birliğimiz ve Afganistan'daki varlığımız sürecektir." dedi. Akar, Türkiye'nin Afganistan'da bulunma amacının Afganların birliğinin sağlanması, birlikte huzur ve güven içinde yaşamaları için bütün gayretin gösterilmesi ve kısa zamanda da bu hedefe ulaşılması olduğunu dile getirdi. - "Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz" Büyükelçi Can da ülkesinin tarih boyunca bağımsızlığını, ulusal onur ve değerlerini korumak için birçok acıya katlandığını belirterek, Afganistan'ın halihazırda terörizm ve köktenciliğe karşı mücadeleye devam ettiğini bildirdi.