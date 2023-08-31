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Afrika kaynıyor! Gabon'daki darbe sonrası iki ülkeden flaş hamle: Afrika savaşı mı çıkıyor?

31.08.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da sular durulmuyor. Nijer'den sonra Gabon'da da asker yönetime el koydu. Dünya gündemine bomba gibi düşen darbe haberi sonrası Kamerun ve Ruanda'dan da flaş hamleler geldi. İki ülke ordu saflarında değişikliğe gitti. Dünya bir Afrika savaşı çıkması riskine karşı diken üstünde. İşte haberin tüm detayları!

Afrika kaynıyor! Gabon'daki darbe sonrası iki ülkeden flaş hamle: Afrika savaşı mı çıkıyor?

Batılı devletlerin arka bahçesi olarak yıllardır kullanılan Afrika devletleri son dönemde bu duruma karşı direnç gösteriyor. Önce Nijer'de askerin yönetime el koyması ardından da Gabon'da yaşanan darbe, Afrika kıtasında yeni bir başlangıcın sinyali olarak ifade ediliyor. Gabon'daki darbe sonrasında Kamerun ve Ruanda da ordu saflarını değiştirerek, yeni atamalar yaptı.

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İKİ ÜLKEDEN FLAŞ HAMLE!

Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.

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Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

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DARBE SONRASI DÜNYANIN GÖZÜ GABON'A ÇEVRİLDİ

ABD, Afrika ülkesi Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, "Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere, Afrika ülkesi Gabon'da gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak anayasal düzenin yeniden kurulması çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık, askerin Gabon'da anayasal olmayan bir şekilde gücü ele almasını kınamakta ve anayasal hükümet düzeninin yeniden kurulması çağrısı yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Almanya, Afrika ülkesi Gabon'da yapılan askeri darbeye ilişkin, siyasi sürece zorla müdahale etmenin ordunun işi olmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gabon'daki son seçimlerin şeffaflığı ve meşruiyeti konusunda haklı eleştirilerin olduğu hatırlatılarak "Ancak siyasi sürece zorla müdahale etmek ordunun işi değildir. Gabon halkı gelecekleri hakkında özgürce ve kendi iradeleriyle karar verebilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Fas, Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirerek, ülkede istikrarın önemini vurguladı.

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Mısır, Gabon'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirterek, bu ülkedeki vatandaşlarına sıcak gerginlik bölgelerinden kaçınma çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gabon'daki askeri darbeyi kınayarak, ülkedeki anayasal düzenin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gabon'daki darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, seçim sonuçlarının ciddi ihlallere rağmen açıklanmasını endişeyle karşıladığı aktarıldı.

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Afrika Birliği (AfB), Gabon'da "askeri darbeyi şiddetle kınadığını" açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer ve son olarak Gabon'daki krizlere dair ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışarak diplomatik bir çözüm bulma kararlılığını sürdürdüklerini bildirdi.

Gabon'daki darbe sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Gabon'da meydana gelen gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi.

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DEVLET BAŞKANI EVİNDE ALIKONDU

Gabon'da 12 asker devlet kanalında yönetime el koyduklarını duyurmuş, askerler hafta sonu gerçekleşen seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba da evinde alıkondu. Ondimba'nın oğlu tutuklandı. Ondimba evinden dünyaya yardım çağrısı yapıp "Konutumdayım ama neler olduğunu bilmiyorum. Dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın" dedi.

Darbe sonrası sokaklarda ilginç görüntüler meydana geldi.

Darbe destekçileri sokağa dökülüp kutlamalar yaptı.

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GABON'DA NE OLMUŞTU?

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu. (AA)

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