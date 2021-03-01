Afrodizyak etkili parfümler: Yüzyıllardır kullanılan bu koku orgazmı tetikliyor!

Afrodizyak etkili parfümler vardır, fakat her afrodizyak etkili koku, herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Sandal, yasemin, gül gibi kokular afrodizyak etkili kokular olmasına rağmen, erkeklerde ve kadınlarda farklı reaksiyonlar gösterir.
Örneğin bir kadında gül kokusu afrodizyak etkisi yaratırken, diğer kadında yasemin kokusu afrodizyak etkisi yaratabilir. Japon kiraz çiçeği ve siyah orkide de bu etkileri yaratabilir.
Erkeklerde de aynı şekilde standart bir afrodizyak kokusu yoktur. Sandal, misk, amber gibi kokular afrodizyak etkili kokular olmasına rağmen herkeste aynı şekilde durmaz. Bunu deneyerek öğrenebiliriz. Bununla birlikte gelin afrodizyak etkili kokulara daha yakından bakalım.
Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu koku geleneksel tıpta bir afrodizyak olarak tavsiye ediliyor ve klinik deneylerde cinsel davranış ve memnuniyet artışıyla ilişkilendirilmiştir.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün doğal afrodizyaklar üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, ginseng uzun yıllardır dünyadaki en iyi afrodizyaklardan biri olarak ün kazandı ve cinsel bir güç merkezi olarak görülüyor. Bitkinin libidoyu, performansı artırdığını ve sperm sayısını ve kalitesini iyileştirdiği de bilimsel olarak kanıtlandı. Panax (Ginseng'in bilimsel adı) kelimesi Yunancada 'tamamen iyileştirici' anlamına geliyor, bu yüzden özellikle lezzetli bir orgazmın canlandırıcı gücü için yüzyıllardır kullanılıyor.
Doğal parfüm ve bitki uzmanı Jane Hendler, 'Paçuli gibi odunsu kokuların çoğu, en güçlü afrodizyak reaksiyonları ortaya çıkarır, çünkü hormon reseptörlerini uyarabilirler' diyor.
Jane Hendler, yasemin gibi tropikal çiçeklerin yalnızca bedenin fiziksel afrodizyak reaksiyonunu yaratan hormon reseptörlerini tetiklemekle kalmadığını, aynı zamanda "zihinsel olarak bizi aşık yapan büyülü yerlere götürdüğünü" söylüyor.
Antik kültürler arasında yasemin, her bölgede cinselliğin çeşitli yönlerini simgeleyen nadir ve çok aranan bir çiçekti.
Bu tatlı ama misk kokulu kokunun libidoyu artırdığı, stresi ve kaygıyı hafiflettiği ve sevenler arasında samimiyeti artırdığı bilinmektedir.
Ayurveda tıbbında, sandal ağacının sakinleştirici özellikleri, ruh halini dengelemeye, zihni sakinleştirmeye ve gevşemeye ilham vermeye yardımcı olmak için etkiliydi. Aynı zamanda seksi zamanlar için ruh halini ayarlamak için anahtar olarak görülüyordu.
Hedler ve Pennsylvania Üniversitesi'nden 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kadınların sandal ağacı kokusundan etkilendikleri cinsel isteklerinin arttığı ve ruh hallerinin iyileştiği tespit edildi.
Sandal ağacı kokusu, ormanın ortasında bir kamp ateşini andıran sıcak, rahatlatıcı bir aromaya sahip hafif ama lüks şeklinde tanımlanıyor.
Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2014 yılında yapılan araştırmaya göre, acı portakal esansiyel yağının, anksiyeteyi hafifletme ve ruh halini ve sakinliği iyileştirme yeteneğine ek olarak, cinsel isteği artırıcı etkilere sahip olduğu belirlendi.
Endonezya geleneğinde, ylang-ylang çiçekleri, çiftlerin gece boyunca iyi bir cinsellik geçirmeleri ve afrodizyak özelliklerinden yararlanmak için düğün gecelerinde yeni evlilerin yatağına serpilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada da katılımcılar koku sayesinde kendilerini daha rahat hissettiklerini, zihinlerinin ve bedenlerinin uyum içinde olduğunu belirttiler. Bu bitkinin yağıyla cilde masaj yapıldığında, yağ bastırılmış stresi hafifletir ve bazılarına göre de cinsel isteği artırıyor.
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