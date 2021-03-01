Afrodizyak etkili parfümler: Yüzyıllardır kullanılan bu koku orgazmı tetikliyor!

Afrodizyak etkili parfümler vardır, fakat her afrodizyak etkili koku, herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Sandal, yasemin, gül gibi kokular afrodizyak etkili kokular olmasına rağmen, erkeklerde ve kadınlarda farklı reaksiyonlar gösterir.

Örneğin bir kadında gül kokusu afrodizyak etkisi yaratırken, diğer kadında yasemin kokusu afrodizyak etkisi yaratabilir. Japon kiraz çiçeği ve siyah orkide de bu etkileri yaratabilir.

Erkeklerde de aynı şekilde standart bir afrodizyak kokusu yoktur. Sandal, misk, amber gibi kokular afrodizyak etkili kokular olmasına rağmen herkeste aynı şekilde durmaz. Bunu deneyerek öğrenebiliriz. Bununla birlikte gelin afrodizyak etkili kokulara daha yakından bakalım.

SAFRAN KOKULU PARFÜM

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu koku geleneksel tıpta bir afrodizyak olarak tavsiye ediliyor ve klinik deneylerde cinsel davranış ve memnuniyet artışıyla ilişkilendirilmiştir.

GINSENG KOKULU PARFÜM

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün doğal afrodizyaklar üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, ginseng uzun yıllardır dünyadaki en iyi afrodizyaklardan biri olarak ün kazandı ve cinsel bir güç merkezi olarak görülüyor. Bitkinin libidoyu, performansı artırdığını ve sperm sayısını ve kalitesini iyileştirdiği de bilimsel olarak kanıtlandı. Panax (Ginseng'in bilimsel adı) kelimesi Yunancada 'tamamen iyileştirici' anlamına geliyor, bu yüzden özellikle lezzetli bir orgazmın canlandırıcı gücü için yüzyıllardır kullanılıyor.