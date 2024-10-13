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  4. Afyonkarahisar'da 3.14'te korkutan deprem! Valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da 3.14'te korkutan deprem! Valilikten açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.10.2024 07:11
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Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afyonkarahisar'da 3.14'te korkutan deprem! Valilikten açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar merkez olan yerin 10,26 kilometre derinliğinde ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Afyonkarahisar
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