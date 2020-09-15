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  4. Ağabeyini bıçaklayan kişi polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı

Ağabeyini bıçaklayan kişi polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 07:09 | Son Güncelleme

Adana'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı.

Ağabeyini bıçaklayan kişi polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı

Olay gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 Sokak'ta meydana geldi. Evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., hayati tehlike kaydıyla tedaviye alındı. Mehmet B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Korkut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin çatısına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, çatıdan başka bir evin çatısına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

'BENİ MEŞHUR ETTİNİZ'

Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meşhur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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(DHA)

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